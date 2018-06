Private kademuren vaak in slechte staat SLECHTS 1 OP 10 KRIJGT GOEDE BEOORDELING NA INSPECTIE ANTOON VERBEECK

01 juni 2018

03u00 0 Mechelen Voor meer dan de helft van alle private kademuren in de Mechelse binnenstad wordt dringend herstel aangeraden. Dat blijkt uit de inspectie die De Vlaamse Waterweg nv eind maart liet uitvoeren. Amper 11 procent van de bestudeerde kades kreeg een goede beoordeling.

De private kademuren in Mechelen doen het niet zo goed. Bij een inspectie die De Vlaamse Waterweg nv eind maart liet uitvoeren kreeg 49 procent van de 94 bestudeerde kades in de binnenstad een slechte beoordeling, 14 procent werd bestempeld als een 'zeer slechte situatie'. Amper 11 procent kreeg een goede beoordeling. "De schade aan de kademuren verloopt doorgaans volgens hetzelfde patroon. In een eerste fase worden de voegen aangetast als gevolg van weersomstandigheden of bacteriën, schimmel- en plantengroei. Eens de voegen sterk verweerd zijn en loskomen, kunnen bakstenen makkelijk loskomen uit het metselwerk. In een laatste extremere fase kunnen gaten zelfs zo diep en groot worden dat de structuur van de kademuur in het gedrang komt", deelt De Vlaamse Waterweg mee.





"Afhankelijk van het rapport zullen eigenaars kleine of grote werken moeten uitvoeren."





"Ik kreeg het advies om herstellingen uit te voeren en de planten aan de kade te verwijderen", reageert Maria Van den Eynden uit de Lange Schipstraat. "Ik ben 79 jaar en ben niet van plan om nog grote herstellingen te doen, al sta ik wel open voor verbeteringen. Ik zit echter nog met een aantal vraagtekens, zoals de kosten en de termijn."





Charme

Toon Peeters, cafébaas van De Gouden Vis in de Nauwstraat, werd eveneens gevraagd om herstellingen te laten uitvoeren. "Ik was sowieso al van plan om de kademuur onder handen te nemen. Het is positief dat de stad hier werk van maakt. Wel jammer dat men vraagt om de plantengroei op de kade te verwijderen, want het heeft zijn charme. Misschien dat ik in de toekomst bloembakken aan mijn kade hang."





Niet verplicht

Eigenaars kunnen individueel advies vragen over hun rapport tijdens vier momenten in juni. Om ze zo goed mogelijk te ondersteunen in het onderhoud en herstel van hun kademuur, organiseert de stad tussen november 2018 en februari 2019 enkele workshops. De eigenaars zullen wel instaan voor de kosten. "Wij willen de eigenaars helpen bij het vinden van de juiste informatie voor de herstellingen aan hun kade. Niemand is verplicht en er is geen deadline, al ben je als eigenaar uiteraard verantwoordelijk voor jouw eigendom", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). "De ondersteuning die we samen met De Vlaamse Waterweg nv kunnen bieden is mede mogelijk dankzij subsidies van het Europese project 'Water Resilient Cities'. Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval."