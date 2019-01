Prinses Harte opent kantoor in Keizerstraat: “We dromen van een Hartehuis” Wannes Vansina

18 januari 2019

14u51 0 Mechelen De vzw Prinses Harte opent een eigen stek in de Keizerstraat. Het pand zal dienstdoen als vergaderlocatie en werkruimte. Op termijn hoopt de vzw een heus Hartehuis te kunnen openen.

In het pand opende Oikonde ruim een jaar geleden ‘We zetten de Geraniums buiten’, een café dat personen met een mentale beperking een zinvolle tijdsbesteding wilde geven. Het project was evenwel geen lang leven beschoren en dus kon Prinses Harte het pand vandaag in gebruik nemen. Johan Muyldermans had al een werkplek in Artenova, maar daar was er te weinig stockageruimte.

“Dit is een belangrijke stap vooruit. Hier kunnen we ons materiaal stockeren en onze manden voorbereiden.” De vzw zal er ook vergaderen. “Vergaderingen gebeuren nu vaak in de living bij ons thuis en dat is niet altijd even praktisch”, vertelt hij. Mogelijk komen er ook enkele coworkingplaatsen.

Johan en Elke Du Bin richtten Prinses Harte op na het overlijden van hun dochtertje Harte, nu zes jaar geleden. Ze verdelen ridder- en prinsessenpakketten op de kinderkankerafdelingen van de universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen en binnenkort mogelijk ook in Wallonië. In het kader van De Warmste Week vonden meer dan 40 activiteiten plaats ten voordele van de vzw. “Minder dan het jaar daarvoor, maar nog altijd heel veel.”

De ruimte wordt gehuurd, op termijn wil Prinses Harte een heus Hartehuis. “Een plek die we kopen met een grotere caféruimte waar we onder meer presentaties en boekvoorstellingen kunnen doen. Voorlopig is het nog maar een droom.”

http://prinsesharte.be/