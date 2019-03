Prins Lorenz bezoekt Museum Hof van Busleyden Els Dalemans

08 maart 2019

19u04 1 Mechelen Het Mechelse museum Hof van Busleyden kreeg vrijdag hoog bezoek. Prins Lorenz kwam er als erevoorzitter van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting de kunstwerken bewonderen die door tussenkomst van de stichting gerestaureerd werden.

“ Het Hof van Busleyden is gewijd aan de cultuur en de geschiedenis van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, dus de verschillende voorouders van Prins Lorenz komen in ons museum uitgebreid aan bod. Toch kwam de prins vooral enkele andere stukken bekijken”, klinkt het.

“Eén topstuk is het‘Kastje van de Grote Raad’. Die naam verwijst naar de Grote Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden dat vanaf de 15de eeuw in Mechelen gevestigd was. Het kastje dateert uit de 15de eeuw en behoorde mogelijk toe aan Margareta van Oostenrijk of Margareta van York. Dankzij een fundraising-actie van de Koning Boudewijnstichting kon dit historisch meubelstuk gerestaureerd worden.”

“Ook het beeldje van de Heilige Ivo, beschermheilige van advocaten, magistraten en juristen, werd gerestaureerd dankzij de stichting. Ook de Besloten Hofjes schitteren dankzij het Fonds Baillet-Latour weer in volle glorie. Zij zijn uniek, want nergens ter wereld vind je zo een grote verzameling van Besloten Hofjes.”