PRIM schenkt centrum voor personen met autisme 2.000 euro

Wannes Vansina

03 december 2018



De Mechelse PR-vereniging PRIM heeft naar goede jaarlijkse gewoonte een cheque ter waarde van 2.000 euro overhandigd aan een goed doel. Dit jaar gaat het bedrag naar het Begeleidingscentrum voor personen met autisme (BCPA). Met afdelingen in Muizen, Bonheiden en Rijmenam bereikt het centrum 150 mensen met een zorgvraag. “Het is de manier waarop wij onze verjaardag vieren”, zegt PRIM-voorzitter Jan Simons. “Wie meer geluk heeft dan tegenslag, moet niet klagen en heeft de plicht om mensen die minder chance hebben verder te helpen.” BDPA-directeur Annemie Decrick noemt de geste hartverwarmend. “Wij proberen onze cliënten te ondersteunen om hen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Zo zorgen we voor en zeer ruim sportaanbod, organiseren we vrijwilligerswerk onder begeleiding en uitstapjes. 2000 euro is meer dan een symbolisch bedrag. We zullen het gebruiken om nieuwe bedden en matrassen aan te kopen.”