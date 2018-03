Prille twintigers beschuldigd van cocaïnehandel 24 maart 2018

02u42 0

Drie jonge twintigers stonden terecht voor het verhandelen van cocaïne. Ze liepen tegen de lamp nadat ze werden tegengehouden met hun auto door een patrouilleploeg van de politie op 20 april vorig jaar.





Aangezien de autobestuurder, Hassan M. (21), 23 biljetten van vijftig euro bij zich had, werden de auto en de jongeren grondig gecontroleerd. Bij de twee inzittenden werd cocaïne gevonden. De ene had acht paksels in zijn onderbroek verstopt zitten, de andere verdachte drie. Een achtergelaten gsm bevatte ook drugsgerelateerde sms'en, waarna huiszoekingen volgden. Daarbij werd er bij een van hen opnieuw cocaïne gevonden. Tegen de drie werd een celstraf van achttien maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 1.000 euro geëist. De verdediging van de autobestuurder benadrukte het summiere onderzoek van het parket. Meester Dieter Van Hemelryck vroeg de vrijspraak op basis van gebrek aan bewijzen. De andere raadsmannen vroegen milde straffen. Zij minimaliseerden verder ook de handel zoals voorgesteld door het openbaar ministerie. Een vonnis komt er op 19 april. (TVDZM)