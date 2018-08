Prijskaartje acht nieuwe politiewagens: 308.000 euro 10 augustus 2018

02u41 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft opnieuw geïnvesteerd in haar voertuigenpark. De zone kocht acht nieuwe wagens aan, boeven zijn bij deze dus gewaarschuwd.

In de autogarage van Skoda in Mechelen werden gisteren acht nieuwe politievoertuigen voorgesteld. "Het gaat om vijf wagens van het merk Superb die zichtbaar van de politie zullen zijn, alsook drie anonieme voertuigen van het merk Octavia", vertellen de korpschef en burgemeesters Bart Somers (Open Vld) en Eddy Bevers (N-VA). "Deze auto's zullen binnenkort de patrouillewagens, die afgeschreven zijn, vervangen."





Mobile office

De investering gebeurde in het kader van het raamcontract met de Federale Politie. Ze is in totaal goed voor een investering van 308.085 euro. Het grootste deel gaat naar de vijf Skoda's Superb. "Deze wagens zijn onder meer uitgerust met een beveiligde wapenkluis, een zoeklicht en een mobile office", klinkt het nog. "Een mobile office is de kantoorapplicatie in het voertuig zodat collega's een groot deel van de administratieve afhandeling al op het terrein kunnen volbrengen."





Materiële middelen

De politie zet met de aankoop ook in op de veiligheid van zijn agenten. Zo werden alle acht voertuigen uitgerust met de meest recente veiligheidsuitrusting, waaronder gepantserde autodeuren. Ook in de toekomst zal de politie blijven investeren in materiële middelen. "Een moderne en veilige uitrusting zijn de succesfactoren van een hoogstaande dienstverlening", besluit de politiezone.





(TVDZM)