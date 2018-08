Prestigieus culinair congres kiest voor stad van de Maneblussers 24 augustus 2018

Mechelen vormt op 24 en 25 maart het decor voor het Europees Congres van de culinaire associatie 'Worldchefs'. Dat werd bekendgemaakt tijdens een wereldcongres van de vakvereniging in Kuala Lumpur.





De stad van de Maneblussers won het van andere Europese bestemmingen dankzij een sterk dossier van Toerisme Vlaanderen, Stad Mechelen, Meet in Mechelen en Frank Fol, de president van de Belgische Mastercooks. "De culinaire reputatie van Vlaanderen, de aantrekkelijkheid van Mechelen en de steun van de stad waren de grootste troeven", zegt Fol. Er worden zo'n honderd deelnemers verwacht. "Vlaanderen speelt graag haar troeven uit. Naast onze Vlaamse Meesters is onze veelzijdige regio gekend voor haar rijke tafelcultuur", zegt minister Ben Weyts (N-VA). "Of het nu in een bruine kroeg of in een verfijnd restaurant is, de congresgangers kunnen bij ons genieten aan elke tafel en aan elke toog." (WVK)