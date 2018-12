Premie kernversterkend renoveren nog geen succes: enkel L’Origien en Peloton de Paris geïnteresseerd Wannes Vansina

17 december 2018

09u54 0 Mechelen Sinds het begin van dit jaar kunnen eigenaars en uitbaters van handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied van Mechelen de premie ‘Kernversterkend Renoveren’ aanvragen. Een groot succes is het nog niet.

“Mede gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kennen we deze premie toe voor de creatie van handelspanden met grotere oppervlakte of oplossingen voor bovenruimtes van handelspanden. De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden in het kernwinkelgebied van Mechelen te verhogen en eigenaars of huurders te ondersteunen bij renovatiewerken. Naargelang de omvang van de werken kunnen zij tot maximaal 36.000 euro krijgen”, licht schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). Het budget bedraagt 180.000 euro, maar de stad hoefde maar twee premies uit te betalen, aan fietsbar Peloton de Paris in de Hoogstraat en ijsjeszaak L’Origien in de Geitestraat, mogelijk door de geringe bekendheid van het premiereglement. Wendy Janssens van ‘Peloton de Paris’ maakte er dus wel dankbaar gebruik van: “Dankzij deze premie hebben wij de inkom van onze zaak kunnen vergroten. De vitrine zit in een nieuw jasje en is ook langs de straatzijde volledig gemoderniseerd. Op die manier is ons winkelpand nu ook een meerwaarde in het straatbeeld van de Hoogstraat.”

https://www.mechelen.be/premie-kernversterkend-renoveren