Predikheren erkend als Flanders Heritage Venue Wannes Vansina

01 maart 2019

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft de eerste zes meetinglocaties voorgesteld die toetreden tot het netwerk van de ‘Flanders heritage venues’. Dat is een netwerk van inspirerende meetinglocaties dat de lokale congresbureaus samen met Toerisme Vlaanderen uitbouwen. Onder de zes ook Het Predikheren in Mechelen “Deze erkenning is een droomstart voor de site Predikheren en een enorme eer voor de stad”, zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen) fier. “Het motiveert ons om te blijven inzetten op extra hotelcapaciteit voor internationale werknemers en bezoekers, de congresfaciliteiten verder uit te bouwen en gevarieerde horecavoorzieningen aan te trekken.” Het Predikheren opent in september de deuren. Het telt vijf vergader- of leslokalen en een polyvalente ruimte voor 100 personen. Verder zal het onder meer de stadsbibliotheek, gastronomisch restaurant Tinèlle, een koffiebar en een culturele performance- en tentoonstellingsruimte en een co-working space omvatten. Ook Lamot streeft naar een erkenning als Flanders Heritage Venue.