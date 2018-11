Potjes groene pesto voor het goede doel vliegen de deur uit Antoon Verbeeck

24 november 2018

20u20 0 Mechelen Zes kilo basilicum, een kilo pijnboompitten, drie bollen look, meer dan twee kilo aan parmezaan en enkele liters olijfolie sneuvelden de afgelopen dagen in de mixer van de Mechelse Isabella Cozzi (45), en dat allemaal voor het goede doel. De opbrengst van de verkoop van haar potjes met 150 gram groene pesto gaat namelijk naar de slachtoffers van de ingestorte brug in Genua. De bestelde potjes werden vanavond bij Cozzi afgehaald.

“Ik had verwacht dat ik een potje of veertig zou verkopen, maar het zijn er meer dan het dubbel geworden. Vanavond kwamen er nog bestellingen binnen, dus moest ik à la minute nog enkele potjes maken. Ik ben hier al sinds woensdag mee bezig en ben stilaan aan het eind van mijn Latijn. Ik kan je verzekeren dat de komende week voor mij een pestoloze week zal zijn”, lacht Isabella.

De vader van Isabella is afkomstig uit de Italiaanse streek Ligurië, waarvan Genua de hoofdstad is. Op 14 augustus, de dag dat de brug instortte, was ze op vakantie in de regio. “Het nieuws raakte me. Toen ik vernam dat in kader van de jaarlijkse Week van de Italiaanse keuken er inzamelingsacties zouden worden opgestart voor de slachtoffers, ben ik mee op de kar gesprongen. Pasta Pesto Day is één van de acties waarbij restaurants pasta pesto serveren. Zelf heb ik geen restaurant, dus besloot ik om potjes pesto te verkopen. Per verkocht potje pesto gaat er 2 euro richting Genua. Met de opbrengst van de acties gaat men de huizen onder de brug heropbouwen en de daklozen steun geven.” Elke De Maeyer was één van de weldoeners die vanavond haar potje pesto kwam ophalen. “Ik ben fan van de kookkunsten van Isabella. Als ik met de aankoop van een lekker potje pesto een goed doel kan steunen, dan doe ik dat zeker.”