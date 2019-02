Potje blijft op het vuur staan: keuken brandt uit Wannes Vansina

24 februari 2019

Twee bewoners van de Kalverenstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel moeten tijdelijk op zoek naar een andere slaap- en woonplek. In de keuken in de achterbouw van hun woonst brak zondag op het middaguur brand uit. Een potje was op het vuur blijven staan. De toegesnelde pompiers hadden de vlammen snel onder controle, maar de keuken raakte ernstig beschadigd door de zware rookontwikkeling en de waterschade. Ook de rest van de benedenverdieping riep roepschade op. De twee bewoners, een jongere gast en een bejaarde man, werd aangeraden om tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken. Niemand raakte gewond.