Pot op vuur veroorzaakt keukenbrand 07 mei 2018

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is zaterdagmiddag uitgerukt voor een keukenbrand in de Arendonckstraat in Mechelen. "De bewoners hadden een pot op het vuur laten staan, die vuur had gevat", zegt Mechels politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "De brandweer had de situatie snel onder controle, de schade bleef beperkt. De drie bewoners konden ook op tijd de woning verlaten, niemand raakte gewond." (EDT)