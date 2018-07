PostNL opent hoofdkantoor in Mechelen-Noord 13 juli 2018

02u36 0 Mechelen PostNL heeft gisteren een hoofdkantoor voor België geopend in de Blarenberglaan in Mechelen-Noord. Het logistiek bedrijf telt er honderd medewerkers.

In de kantoren aan BULO centraliseert PostNL België alle staffuncties, die voordien nog verspreid zaten over verschillende locaties. Het drukt het geloof van de pakjesverdeler in de Belgische markt uit. "De markt in België groeide vorig jaar met 17 procent, wij met 36 procent. De komende jaren willen we dezelfde organische groei aanhouden", zegt de managing director van PostNL België Rudy Van Rillaer. Vanuit Mechelen wil het bedrijf verder groeien.





Gouden driehoek

De locatie lag voor de hand. "Mechelen ligt tussen Brussel en Antwerpen in wat wij de gouden driehoek noemen. De mobiliteit is er nog haalbaar, terwijl de grootsteden hun problematieken kennen." Tegen 2020 wil PostNL in Vlaanderen twee hoogtechnologische pakkettensorteercentra openen, goed voor telkens 180 jobs. Waar kan PostNL nog niet zeggen omdat nog niet alle handtekeningen zijn gezet. De sorteercentra komen bovenop de huidige zeven depots. Nu stelt PostNL al 550 mensen in ons land te werk, exclusief de 800 bestellers. Burgemeester Bart Somers was aanwezig bij de opening en ziet in de komst van PostNL naar zijn stad een bevestiging van Mechelen als strategische locatie en ondernemingsvriendelijke stad. "De komst is een opportuniteit voor onze economie." (WVK)