Portugezen riskeren celstraf voor wietplantage 25 mei 2018

Fabio D.C. (28) en Nuno S. (34) stonden beiden terecht voor het uitbaten van een cannabisplantage in een huurwoning langs de Smitstraat. De operatie kwam in januari 2018 aan het licht na een zogeheten woninginbraak in de woning waar later de cannabisplantage zou worden ontdekt. "Bij de huiszoeking werden drie kweektenten gevonden met in totaal 204 cannabisplanten", zei de openbaar aanklager. De dertiger kon pas later verhoord worden. Hij raakte gewond bij die zogeheten woninginbraak. Ontkennen dat beiden de plantage uitbaatten, gebeurde niet. Er was wel een hevige discussie over hun rol in de plantage. "De 28-jarige is duidelijk de baas. Hij stuurde berichten met richtlijnen over het uitbaten van de plantage naar andere beklaagde", besloot de procureur. Er werd een celstraf van twee jaar effectief en een geldboete van 8.000 euro gevorderd. De verdediging repliceerde: "Mijn cliënt had de kennis en heeft die doorgegeven. Ja, hij heeft mee enkele plantjes geteeld, maar hij is geen leider." Er werd om een werkstraf gepleit. De dertiger tot slot riskeert een jaar cel en 8.000 euro effectief. Zijn raadsvrouw Evelien Jacobs vond dat teveel en vroeg om opschorting of een autonome werkstraf zonder geldboete. "Mijn cliënt had en heeft het financieel moeilijk en is er hierdoor mee ingesukkeld", besluit meester Jacobs. Naar verluidt verklaarde de man dat hij in ruil voor het uitbaten van de plantage 20.000 euro kreeg. Vonnis op 14 mei. (TVDZM)