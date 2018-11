Portugese trompettiste steekt Sint-Romboutskathedraal in BRAND! Wannes Vansina

16 november 2018

17u55 0 Mechelen Kunstencentrum nona en Cultuurcentrum Mechelen maken zich op voor de vierde editie van BRAND!. Het jazzfestival focust op de florerende Portugese jazz- en improvisatiescene.

Vandaag repeteerde de Portugese trompettiste Susana Santos Silva in de Sint-Romboutskathedraal. Zij is de rode draad tussen de acht gevarieerde concerten van BRAND!. “Vooral sinds de millenniumwisseling kwam de jazzwereld in Portugal in een stroomversnelling terecht. De line-up van BRAND! illustreert deze evolutie perfect”, zegt Bart Vanvoorden, artistiek leider van nona. Op het programma overigens niet alleen pure jazz, maar ook rock, kamermuziek en freejazz komen aan bod. Centrale gast is dus Susana Santos Silva, dé ambassadrice van de Portugese jazz- en improscene. Die status dankt ze aan haar nieuwsgierigheid, veelzijdigheid en voorkeur om met heel wat buitenlandse artiesten te werken. Ze zal het festival openen in de Sint-Romboutskathedraal en speelt in totaal drie keer.