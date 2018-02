Portefeuilles gestolen 28 februari 2018

02u36 0

Een gauwdief maakte een slachtoffer in de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen. Hij stal een portefeuille uit de handtas van een 83-jarige dame die er aan het winkelen was. Hetzelfde gebeurde op de Dendermondsesteenweg in Willebroek, waar een 62-jarige vrouw het slachtoffer werd. (WVK)