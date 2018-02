Portefeuilles gestolen 14 februari 2018

02u38 0

Zakkenrollers hebben op twee plaatsen toegeslagen. Een handige dief wist op de Botermarkt de portefeuille te stelen uit de handtas van een winkelende 81-jarige vrouw. Een 48-jarige man zag zijn portefeuille dan weer gestolen uit zijn jas, die hij even onbeheerd had achtergelaten in een drankgelegenheid op de Zandpoortvest.