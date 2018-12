Portefeuille uit jas gestolen TVDZM

10 december 2018

Een 23-jarige man uit Mechelen is bestolen door een gauwdief. Die ging ervandoor met een portefeuille. “Deze werd gestolen uit de jas van het slachtoffer”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. De twintiger had zijn jas even onbeheerd achtergelaten tijdens een bezoek aan een café.