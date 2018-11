Portefeuille gestolen Els Dalemans

18 november 2018

Een 21-jarige man is in Mechelen het slachtoffer geworden van de diefstal van zijn portefeuille. Tijdens een bezoek aan een café in de Molenstraat ging een onbekende ongezien met zijn portefeuille aan de haal, het slachtoffer is zijn identiteitsdocumenten en een geldsom kwijt.