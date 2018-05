Portefeuille gestolen 15 mei 2018

In de Betsebroekstraat hebben dieven ingebroken in een woning. Deze was volgens de vaststellingen van de politie niet slotvast afgesloten. De buit bestaat uit een portefeuille. Naast een bankkaart ging de dief ook nog lopen met een geldsom. (TVDZM)