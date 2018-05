Portefeuille en auto gestolen 17 mei 2018

Dieven hebben in Battenbroek ingebroken in een auto. Deze stond geparkeerd op de oprit van een woning. De wagen was niet slotvast afgesloten. Er werd een portefeuille gestolen. Niet veel verder werd er dan weer ingebroken in een woning. Hier werd een deur geforceerd. Eens binnen, werd alles doorzocht. "Hier werd er een personenwagen gestolen die geparkeerd stond op de oprit", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.





