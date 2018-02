Porsche rijdt in op brughuis SCHEEPVAART OP KANAAL LEUVEN-DIJLE LIGT VOOR ONBEPAALDE TIJD STIL WANNES VANSINA

26 februari 2018

02u27 0 Mechelen Het scheepvaartverkeer op het kanaal Leuven-Dijle ligt voor onbepaalde tijd stil nadat een bestuurder pardoes het brughuis ter hoogte van de Battelbrug in Mechelen binnenreed. De vrouw liep slechts lichte verwondingen op, maar de ravage is enorm. Haar sportwagen is perte totale, het gebouwtje een ruïne.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.15 uur. De wagen komende van de Battelsesteenweg miste de Battelbrug en belandde pal in het brughuis ernaast. Of overdreven snelheid in het spel was of er een andere oorzaak is voor het ongeval, moet verder politieonderzoek uitwijzen. Er waren alvast geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De schade is enorm. De Porsche sloeg de toegangsdeur en een deel van de gevel weg en boorde zich tot diep in het gebouwtje. De 29-jarige bestuurster werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, haar passagier - een man van 36 - kwam er met de schrik vanaf. De dure wagen lijkt goed voor de schroothoop, het huisje moest door de brandweer worden gestut.





Geen bediening

De gevolgen voor het scheepvaartverkeer zijn wel groot. "De brug kan niet meer bediend worden, niet ter plaatse en niet vanop afstand. De schade aan zowel het gebouw als aan de uitrusting binnenin is enorm. De elektriciteit werd om veiligheidsredenen ook uitgeschakeld", zegt woordvoeder van Waterwegen en Zeekanaal Kevin Polfliet. Volgens hem zal het tijd vergen om de schade te herstellen. "Morgen (vandaag, red.) staat overleg gepland met een aannemer om te bekijken hoe de situatie zo snel mogelijk kan worden verholpen. Mogelijk zal de brug op bepaalde tijdstippen provisoir worden opengesteld om de schepen door te laten, maar op dit ogenblik kunnen we daar weinig over zeggen. Een piste is om ervoor te zorgen dat de brug vanop afstand weer kan worden heropend, maar op dit ogenblik weten we nog niet in hoeverre elektriciteit- en glasvezelskabels geraakt zijn." Schepen kunnen de brug niet meer voorbij, met economische schade tot gevolg. "Een geluk bij een ongeluk, het kanaal Leuven-Dijle is een kleinere waterweg. De scheepvaart is er wat beperkter. Maar voor de bedrijven die aan het kanaal gevestigd zijn en die gebruik maken van de waterweg, is dit vervelend." Hoeveel schepen er dagelijks van het kanaal gebruik maken, kon Kevin Polfliet niet zeggen. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van het ongeval.