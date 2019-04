Pop-up horecaruimte neemt afscheid met REBEL Beer & Bites Wannes Vansina

19u07 0 Mechelen Vanavond gaat REBEL Beer & Bites open op de Korenmarkt in Mechelen. Jens Maertens (29) zal er tot en met 22 juni bier ‘pairen’ met kleine seizoensgebonden gerechten. Vervolgens valt het doek over de pop-up horecaruimte. Mogelijk komt er een nieuwe in de bibliotheek.

Jens Maertens was tot nog toe vooral bezig met ‘freelance coocking’. “Ik ben actief als consultant voor restaurants of als interim-kok. Ik was op zoek naar een geschikte locatie voor mijn concept. In mijn zoektocht naar een geschikte locatie kwam ik terecht bij De Proeftuin”, vertelt de op Mechelen verliefd geworden Antwerpenaar.

Bij REBEL Beer & Bites kunnen mensen in een casual sfeer terecht om kleinere gerechtjes te eten. “Ik zal seizoensgebonden werken met veel groenten. Bij hun keuze zal ik de klanten dan een minder bekend bier suggereren. Ze zullen ook een viergangenmenu kunnen kiezen met een biertje per gang. Bier is even goed bij de maaltijd als wijn.”

Op het terras - dat er vanaf de tweede helft van april zal staan - kan er ook enkel een drankje geconsumeerd worden. De pop-up horecazaak zal geopend zijn van woensdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 18 uur.

Maertens wordt de zevende en laatste ondernemer die op deze locatie zijn concept uittest. “We merken dat de Korenmarkt intussen weer aan een heropleving bezig is. Deze trend zal zich naar de toekomst verderzetten met de nieuwe invulling van het Hof van Cortenbach en het nieuwe binnenplein”, zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld).

Maar dat betekent niet het einde van het project. “Momenteel bekijken we of het een optie is om De Proeftuin te verhuizen naar de bibliotheek in de Moensstraat. Zo kunnen we startende ondernemers blijven ondersteunen.”