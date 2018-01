Poort naar gerechtshof blijft gesloten 25 januari 2018

02u34 0 Mechelen Hoewel het dreiginginsniveau in heel België van drie naar twee afzwakte, blijft de grote toegangspoort naar het gerechtsgebouw in Mechelen gesloten.

Afdelingsvoorzitter André Van Praet besloot kort na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek om de poort omwille van veiligheidsredenen te sluiten. Die regel blijft ondanks de daling van het dreigingsniveau ook nu nog steeds van toepassing. "Omwille van nieuwe dreigingen", klinkt het. De Mechelse afdelingsvoorzitter vraagt al langer om extra veiligheidsmaatregelen in zijn gerechtsgebouw. Niet enkel om de veiligheid van rechters, magistraten, advocaten, andere medewerkers en bezoekers te garanderen maar ook die verdachten en gedetineerden. Zo wordt er luidop gedacht aan metaaldetectors en extra veiligheidspersoneel zodat er naast de overbrenging van verdachten ook gepatrouilleerd kan worden in de gangen van het gerechtsgebouw. Bij de Federale Overheidsdienst Justitie zijn ze die extra maatregelen voorlopig nog niet van plan. Wel zullen er naar verluidt binnenkort veiligheidsmanagers naar de gerechtshoven komen om de veiligheid te controleren. (TVDZM)