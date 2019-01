Politieke partijen reageren op gerechtelijk onderzoek naar Mechels gemeenteraadslid TVDZM & WVK

15 januari 2019

23u41 0 Mechelen Melikan Kucam (44) komt sinds enkele jaren op voor N-VA in Mechelen. Hij was er ook gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde hij het derde meeste stemmen voor N-VA. Nog tot maart 2019 is hij voorzitter van Kleine Landeigendom Mechelen.

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) noemt het nieuws dat een van zijn gemeenteraadsleden betrokken is dergelijk onderzoek ‘confronterend’. Volgens hem deden er zich binnen de Assyrische en Chaldeeuwse gemeenschap al langer verhalen de ronde. “Sommigen waren kwaad en kwamen me de verhalen vertellen”, luidt het. “Ik heb hen destijds doorverwezen naar de politie. Zij moeten het onderzoek voeren.” Over het lot van Melikan Kucam wou de Mechelse burgemeester zich voorlopig nog niet uitspreken. Hij legde het bal in het N-VA kamp.

Bij N-VA Mechelen mocht men gisteren niet reageren. Nationaal partijwoordvoerder Joachim Pohlmann deed dat wel en was net zoals zijn partijgenoot Theo Francken geschokt: “Wij weten nog niet meer en wachten het resultaat af van het onderzoek. Mochten de feiten bewezen worden, dan zullen de gepaste stappen worden ondernomen.”

Ook bij de Mechelse oppositie had men weet van dergelijke verhalen. Gemeenteraadslid Wim Soons (CD&V) stapte zelfs samen met enkele gedupeerden naar de politie: “We zijn discreet geweest maar werden tijdens de campagne los van elkaar benaderd door twee mensen.”

Ook bij PVDA reageerde men dinsdagavond furieus. “Het is al langer meer dan duidelijk dat de N-VA een voorliefde heeft voor Syrische christenen die hun land willen ontvluchten”, zegt Dirk Tuypens. “Kucam zag daarin duidelijk een mogelijkheid om zichzelf te verrijken.” Bij PVDA wou men dat Kucam zichzelf intussen moest terugtrekken als gemeenteraadslid: “Als Kucam zich effectief schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel, dan is dat een blamage die niet alleen hemzelf maar ook zijn partij voluit treft.”