Politieagent die met enkelband thuis zat na verspreiding van gruwelijke beelden, zit opnieuw in de cel Tim Van der Zeypen

12 november 2018

19u16 0 Mechelen Hamid A., een voormalig agent bij de politiezone Mechelen-Willebroek, zit opnieuw in de cel. Volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket omdat hij onzedelijke beelden verspreidde. Daarnaast zou de politieagent ook misbruik hebben gemaakt van communicatiemiddelen.



Volgens onze informatie zou het om zeer brutale, gruwelijke en gewelddadige beelden gaan. Het onderzoek naar de agent wordt niet gevoerd door de politiezone Mechelen-Willebroek, omdat de man bij de politiezone werkzaam was. Het onderzoek kwam tot stand omdat de beelden en berichten gevonden werden bij het uitlezen van zijn gsm-toestel nadat hij een klacht had ingediend tegen de korpsleiding van de politiezone Mechelen-Willebroek voor laster en eerroof.

Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij opgesloten in de gevangenis. De raadkamer loste hem na vijf dagen cel. Het onderzoek gaat inmiddels voort. In afwachting van zijn proces kreeg hij een enkelband.

"Alleen werd het elektronisch toezicht door de onderzoeksrechter ingetrokken wegens onregelmatigheden", deelt het parket nu mee. De man werd dus opnieuw voor de onderzoeksrechter gebracht en nadien overgebracht naar de gevangenis. Vrijdag 16 november zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen en weet hij of hij langer in de gevangenis moet blijven of niet.