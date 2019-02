Politie zoekt getuigen in gerechtelijk onderzoek TVDZM

13 februari 2019

16u35 0

De politiezone Mechelen-Willebroek is op zoek naar twee personen. “Zij zouden mogelijke getuigen zijn in een onderzoek”, luidt het bij de politie. Over welk onderzoek wil zowel de politie als het parket geen details kwijt. Vermoedelijk gaat het om zedenfeiten. De twee personen wandelden zondagochtend 13 januari 2019 omstreeks 6.00 uur in de Nekkerspoelstraat. Zij kwamen vermoedelijk vanuit de Zandpoortvest of het Douaneplein en wandelden in de richting van de Grote Nieuwedijkstraat. Politie en parket vragen nu aan mensen die de twee herkennen, of indien de twee zichzelf herkennen, om meteen contact opnemen met de politie van Mechelen-Willebroek. “Dat kan tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 015/464.464 en vervolgens te vragen naar hoofdinspecteur De Kesel”, besluit de politie in het opsporingsbericht. “Er kan ook een mail gestuurd worden naar: pz.mewi.recherche.zeden@police.belgium.eu.”