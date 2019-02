Politie zoekt eigenaar van herder die werd vastgebonden aan reling Dijlepad Wannes Vansina

25 februari 2019

09u23 0

De politie en de Dierenbescherming Mechelen zijn op zoek naar de eigenaar van dit prachtige dier. De herder werd zondagavond door een wandelaar aangetroffen op het Dijlepad in hartje stad, vastgebonden aan de reling. Het dier heeft geen chip. “De op het eerste zicht wat oudere Mechelaar ziet er verzorgd en gezond uit. Dat hij op een drukke plaats werd achtergelaten, wil ook zeggen dat de eigenaar wilde dat hij gevonden zou worden. Anders was de herder wel ergens in een bos achtergelaten”, zegt Lyssa Bosiers, hondenverantwoordelijke van de Dierenbescherming. Heel vaak gebeurt het niet dat dieren ergens worden vastgebonden. “Meestal worden ze gewoon ergens losgelaten. Komen die dan binnen en merken we dat ze geen chip hebben, dan weten we al hoe laat het is.” Gelukkig brengen de meeste eigenaars die afstand willen doen van hun dier, het wel naar de Dierenbescherming. Het zit er overigens nog steeds bomvol honden, vooral met staffords en herders. Wie meer informatie heeft over de Mechelse scheper, kan contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 015/46.44.64.‬