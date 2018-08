Politie waakt over veilig schoolbegin 22 augustus 2018

Onder het motto 'veilig schoolbegin' zal de Mechelse politie gedurende de maand september bijzondere aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Op dat ogenblik beginnen immers 40.000 kinderen, jongeren en volwassenen aan een nieuw schooljaar. 10 politieagenten, 4 gemeenschapswachten en 17 gemachtigde opzichters zullen worden ingezet op 25 verschillende locaties. De actie wordt ook visueel ondersteund met 9 spandoeken en tekstkarren op de belangrijkste invalswegen naar de stad. "Het opzet is in feite om alle weggebruikers opnieuw aan elkaar te laten wennen na de grote vakantie", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Sensibiliseren dus, maar ook repressief optreden. Bijvoorbeeld tegen fietsers die de verboden rijrichting nemen of die aan de verkeerde kant van de straat op het fietspad rijden. "Daar kregen we veel klachten over. Voor een veilig en vlot schoolbegin is het belangrijk dat iedereen zich aan de wegcode houdt." (WVK)