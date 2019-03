Politie vindt drugs bij controle-actie: “De drugs was voor een vriend, ik ben gestopt en hij kreeg mijn restjes” TVDZM

27 maart 2019

12u25 0 Mechelen Een 23-jarige man uit Maasmechelen stond vanmorgen voor de rechter. Hij moest er zich komen verantwoorden voor het bezit en verhandelen van cannabis en hasj. Eind mei 2018 werd hij tegengehouden bij een controle-actie van de politie in Mechelen.

Eerst probeerde hij volgens de openbaar aanklager nog te vluchten maar dat gaf hij al snel op. Later bleek waarom. “Nadat er een hevige cannabisgeur werd waargenomen, overhandigde hij eerst net geen vijftien gram cannabis”, aldus de aanklaagster. “Later werd in de auto nog voor tweehonderd gram aan drugs aangetroffen. Net zoals twaalf sim-kaarten en een geldsom van 865 euro.” Het parket vorderde gelet op zijn blanco strafblad een celstraf van een jaar en een geldboete van 1.000 euro met probatie-uitstel. De verdediging ontkende het bezit niet. Alleen verklaarde de twintiger aan de politie dat de drugs voor zijn vriend uit Antwerpen was. “Hijzelf is al een gebruiker vanaf zeer jonge leeftijd. Eens hij een nieuwe vriendin had leren kennen, is hij meteen gestopt. Zij was tegen het gebruik van de drugs”, klonk het bij zijn raadsman Bart Vanmarcke. Er werd een straf met uitstel gevraagd. Of hij die krijgt weten we op 24 april.