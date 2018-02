Politie vindt boksijzer bij agressieveling 13 februari 2018

De 19-jarige E.M. uit Mechelen moest zich maandag voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor verboden wapendracht. Politieagenten vonden een boksijzer in een van zijn zakken na een schermutseling bij de jongeman thuis. Ze waren opgeroepen omdat E.M. agressief was tegenover zijn moeder. Volgens de beklaagde had een vriend het wapen bij hem achtergelaten bij wijze van grap, maar dat geloofde de rechter niet. "De verantwoordelijkheid bij anderen leggen, is geen goed begin." De procureur vorderde de verbeurdverklaring van het boksijzer en een boete van 1.200 euro. E.M. verblijft momenteel al vier maanden in de gevangenis voor drugsfeiten. Uitspraak op 12 maart. Tijdens de behandeling van de zaak maakte een van de bezoekers beelden met zijn smartphone. Hij moest zijn toestel tijdelijk afgeven en werd uit de zittingszaal verwijderd. (WVK)