Politie vat vluchters dankzij helikopter 26 februari 2018

Met dank aan de helikopter heeft de politie vrijdagavond in Mechelen twee mannen opgepakt die op de vlucht waren geslagen voor een controledispositief in de Oscar Van Kesbeeckstraat. "We hadden bij de alcohol- en gerechtelijke controles sowieso luchtsteun van de federale politie. Het was dus niet moeilijk om de vluchters te vatten, want ze konden vanuit de lucht worden gevolgd", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Verschillende Mechelaars maakten op sociale media gewag van meerdere helikopters, maar volgens de spreekbuis was er slechts een politiehelikopter in de lucht. De gevatte personen stonden geseind omdat ze verhoord dienden te worden in een gerechtelijk dossier.





(WVK)