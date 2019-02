Politie vat bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt Wannes Vansina

19 februari 2019

22u08

De politie van Mechelen heeft vanavond omstreeks 21 uur een bestuurder geïntercepteerd ter hoogte van Telenet. Aanleiding was een verkeersongeval met louter stoffelijke schade kort tevoren in de binnenstad waarbij de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd. Het slachtoffer kon de wagen nog even volgen en de politie bijgevolg een goede beschrijving geven. De toegesnelde patrouilles konden de gezochte even later op basis van de melding vatten en overbrengen naar het commissariaat.