Politie valt binnen in negen horecazaken TVDZM

25 maart 2019

16u25 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is afgelopen weekend binnen gevallen in negen horecazaken. “De afgelopen maanden kregen we meermaals meldingen van diefstallen, dronkenschap en gebruik en verkoop van drugs”, klinkt het bij de politie.

Bij de actie werden in totaal 215 personen gecontroleerd, 66 van hen waren gekend bij de politie. Bij vijf bezoekers werd er een hoeveelheid drugs waaronder hasj, cannabis of cocaïne aangetroffen. “De drugs werd in beslag genomen en er werden een proces-verbaal opgesteld”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Opmerkelijk is dat de politie in een horecazaak ook nog een achtergelaten rugzaak aantrof. Daarin zaten naast enkele persoonlijke spullen ook nog een geldsom en een gebruikershoeveelheid cannabis. De rugzak, drugs en andere spullen werden in beslag genomen.

Geseinden

Tijdens de razzia’s werden er ook nog twee geseinde personen aangetroffen. “De ene stond geseind in het kader van een gerechtelijk dossier. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor”, klinkt het nog bij Van de Sande. “De andere stond geseind omdat hij zijn rijbewijs nog moest inleveren.” Tot slot werd er ook nog een persoon bestuurlijk aangehouden. De man verstoorde de openbare orde. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor.

Drugshonden

De actie van de politie kaderde in het algemene beleid van de politie in het toezicht houden van en het controle uitvoeren op horecazaken in Mechelen en Willebroek. De lokale politie werd voor de actie bijgestaan door de Federale Politie en drugshonden. “Met dergelijke acties hopen we de overlast aan te pakken”, besluit Van de Sande. “Dergelijke acties zullen dan ook in de toekomst worden herhaald.”