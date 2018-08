Politie trekt acht rijbewijzen in 14 augustus 2018

02u35 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft acht rijbewijzen ingetrokken. Afgelopen weekend controleerde het 1.174 autobestuurders. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs.

"Een ervan had cannabis en amfetamines gebruikt, twee anderen enkel cannabis", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone. Verder waren er nog twee autobestuurders die naast alcohol ook onder invloed waren van drugs. Beiden hadden cannabis gebruikt en hadden 0,8 en 1,6 promille in hun bloed. "Deze laatste was woonachtig in Nederland. Hij moest de boete van 1.600 euro onmiddellijk betalen. Dit ging echter niet dus werd er een wielklem geplaatst op de wagen. Indien de bestuurder de boete niet betaalt, zal de wagen in beslag genomen worden", gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder.





BOB-zomercampagne

Tot slot hadden drie autobestuurders tussen de 2 en de 2,2 promille in hun bloed. Ook hun rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Afgelopen weekend moesten ook nog tien bestuurders hun auto gedurende drie uur en twintig bestuurders voor zes uur hun wagen aan de kant laten staan. De alcoholcontroles kaderde in de BOB-zomercampagne. Dergelijke controles zullen ook in de toekomst worden herhaald.





(TVDZM)