Politie takelt zeventien auto's 08 mei 2018

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft naar aanleiding van de Hanswijkprocessie zeventien auto's laten takelen. Die stonden desondanks het duidelijk aangegeven parkeerverbod in overtreding en langs het parcours dat de processie zou afleggen. "Het ging om de auto's waarvan we de eigenaars niet tijdig konden contacteren", klinkt het bij Dirk Van de Sande van de politie. "Iets wat we op basis van nummerplaat of bewonerskaart steeds doen." Eigenaars van andere auto's konden we wel bereiken en die verplaatsten zelf hun wagen. Zij hoeven geen boete te betalen. De eigenaars van de zeventien getakelde wagens krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. (TVDZM)