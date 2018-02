Politie rukt massaal uit voor discussie 01 februari 2018

02u40 0

De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek is gisteren massaal uitgerukt naar het Total-benzinestation langs de Maurits Sabbestraat in Mechelen. Zeker vier politiecombi's reageerden op een oproep voor een hevige discussie in de shop van het benzinestation. Bij het incident raakte niemand gewond. (TVDZM)