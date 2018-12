Politie plukt verdachte fietser van A12 Wannes Vansina

01 december 2018

13u17 0

De politie heeft donderdagochtend iets na vijf uur een fietser van de Koning Leopoldlaan (A12) in Willebroek geplukt. Dat na een melding van een autobestuurder dat hij een tweewieler zonder verlichting op de rijbaan had gezien. De 23-jarige man bleek afkomstig uit Brussel en niet in het bezit van identiteitspapieren. Zijn verhaal over zijn verblijf in de regio bleek onsamenhangend, in zijn rugzak werden onder meer kledij, een namaakwapen en een hamer gevonden. De man gaf toe de fiets eerder op de avond te hebben gestolen in het Brusselse. Hij werd voor verder onderzoek ter beschikking gesteld van het parket.