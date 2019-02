Politie pakt verdacht viertal op TVDZM

22 februari 2019

07u30 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft vier mannen opgepakt. De vier worden verdacht van winkeldiefstallen. Het viertal werd opgemerkt door hun rijgedrag.

Het was een patrouilleploeg van de politie zelf die de vier had opgemerkt. “Omstreeks 14.00 uur merkten we een voertuig met Poolse nummerplaten op”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie ging over tot observaties en zag hoe twee inzittenden het voertuig verlieten. Dat gebeurde volgens de politie zowel in de Nekkerspoelstraat als in de Boerenkrijgstraat. “Even later gingen we over tot de arrestatie”, legt de politiewoordvoerder verder uit. “De vier hadden een onsamenhangend verhaal voor hun aanwezigheid in de regio. Hierop werd beslist om de mannen mee te nemen naar het politiekantoor.”

Winkeldiefstallen

Nog volgens de politie ging het om mannen tussen de 22 en de 42 jaar oud uit Georgië. De bestuurder van het voertuig is bij de politiediensten gekend voor eerder gepleegde feiten. In hun voertuig werden er verder ook nog enkele goederen aangetroffen. “Het ging om drank, voedingswaren en toiletartikelen”, klinkt het nog. “Deze goederen werden mogelijks gestolen. De spullen werden in beslag genomen.” Na hun verhoor in het politiekantoor werden de vier ter beschikking gesteld van het parket. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel werd ingelicht.