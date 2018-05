Politie neemt drie bromfietsen in beslag 01 juni 2018

De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek heeft drie bromfietsen van klasse A in beslag genomen.





Volgens de politie reden ze bij een controle op de rollentestbank sneller dan 36 kilometer per uur. Een vierde bromfietser kreeg een waarschuwing van de politie. Hij reed sneller dan toegelaten, maar onder de 36 kilometer per uur. Vanaf die grens beslist de politie om de bromfiets in beslag te nemen. "De bromfietser krijgt nu acht dagen om alles in orde te brengen. Anders volgt er alsnog een proces-verbaal", zegt de politiezone nog.





174 euro boete

Tot slot moeten vijf bromfietsers een boete betalen van 174 euro. Ze reden alle vier tegen de rijrichting in. Een ervan probeerde de politie te omzeilen. "De vrouw stapte af nadat ze ons zag, ging te voet verder tot voorbij het bord, stapte terug op en reed vervolgens verder", legt de politie uit. "Ze verklaarde dat ze vanaf dan toch mocht verder rijden. Iets wat uiteraard niet klopt."





(TVDZM)