Politie moet stomdronken bestuurder ondersteunen tijdens controle Ook pizzakoerier moet rijbewijs afgeven Tim Van der Zeypen

24 december 2018

16u00 0 Mechelen De politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft een stomdronken man uit het verkeer gehaald. Hij had maar liefst 2,9 promille alcohol in zijn bloed. De politie moest hem ondersteunen.

De man werd uit het verkeer gehaald tijdens een van de alcoholcontroles afgelopen weekend. “Hij kon amper op zijn benen staan. We moesten hem ondersteunen en zijn voertuig parkeren”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man verklaarde meteen dat hij een alcoholprobleem had. Nadat bleek dat hij 2,9 promille in zijn bloed had (of het equivalent van bijna vijftien pinten, red.), werd zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal hij voor de politierechter moeten verschijnen.

Net zoals een andere autobestuurder. Hij liep al voor de vijfde keer tegen de lamp. Deze keer bleek hij 1,7 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Drie voorgaande keren, waaronder vorig weekend, had hij eveneens te veel gedronken, een vierde keer testte hij positief op het gebruik van drugs.

Verstoppen

Een andere autobestuurder probeerde in Muizen dan weer te ontsnappen aan een alcoholcontrole door in de Brugstraat de oprit op te rijden van een woning. “Alleen bleek dat niet zijn woning te zijn”, klinkt het bij de woordvoerder. “Toen onze collega’s hem wilden controleren, sloeg hij op de vlucht.” Uiteindelijk kon de politie zijn voertuig aantreffen in de Karolingenstraat. Van de man was echter geen spoor. “Onze diensten troffen hem aan op de oprit van een woning op de Magdalenasteenweg. Hij zat verstopt achter een geparkeerde auto”, zegt Van de Sande. “Hij had twee promille alcohol in zijn bloed.”

Pizzakoerier

In totaal werden negen rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen, achttien voor zes uur en elf voor drie uur. “Een van hen was een pizzakoerier. Hij was op weg om pizza’s te gaan leveren”, besluit Van de Sande. “Hij vertelde de politie dat de pizza’s zouden koud worden. De man mocht echter niet vertrekken. Er kwam een andere koerier om het voertuig verder te rijden.” Tijdens de alcoholcontroles werden in totaal 1.083 personen gecontroleerd.