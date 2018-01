Politie laat auto's takelen na waterlek 02u32 0 Foto Marc Aerts Het water wordt uit de kelder van het bedrijf naar de riolering gepompt.

Een takeldienst heeft gisteren op bevel van de politie twee auto's moeten takelen in Guldendal nadat er een waterlek was ontstaan in een leegstaand bedrijf. De brandweer had de ruimte nodig om het water vanuit de kelder van het bedrijf te kunnen overhevelen met brandweerslangen richting de riool op straat. "We hadden de eigenaars van de voertuigen proberen te contacteren maar dat lukte niet", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Daarom hebben we een takelfirma opgebeld. Voor alle duidelijkheid: de eigenaars van de wagens zullen niet moeten opdraaien voor de takelkosten noch werden ze naar een andere locatie versleept. De voertuigen werden enkel wat verplaatst." Na wat pompwerk was het probleem met het waterlek opgelost. De straat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. (TVDZM)