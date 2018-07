Politie kan naakte man met sjaal rond hoofd niet vinden 24 juli 2018

In Muizen werd maandagnamiddag aan de Kerkenbos en het Dijlepad een naakte man opgemerkt. Of het om een exhibitionist gaat, is niet duidelijk.





Een getuige deed haar verhaal op sociale media om de buurt te waarschuwen en op te roepen ook aangifte te doen. "Ik was aan het fietsen en plots zag ik rechts een man staan in zijn blootje met enkel een sjaal rond zijn hoofd gewikkeld. Ik kan aannemen dat het warm is, maar om zo rond te lopen vond ik ongepast."





Ze schakelde de politie in, die een patrouille ter plaatse stuurde. "We hebben nazicht gedaan, maar de man niet kunnen aantreffen", aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. (WVK)