Politie haalt zwaar dronken vrouw uit verkeer: “Ze kon zelfs niet meer parkeren” TVDZM

17 december 2018

12u40 0 Mechelen I n Mechelen heeft de politie een dronken vrouw uit het verkeer gehaald. De vrouw had maar liefst 2,7 promille alcohol in haar bloed. De politie moest haar niet enkel ondersteunen, een agent moest tot overmaat van ramp zelfs haar voertuig parkeren.

De politie merkte het voertuig van de vrouw op langs de Zandpoortvest. “Ze reed rond met ontstoken grootlichten”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Toen we haar aan de kant zetten, roken we meteen een hevige alcoholgeur.” De vrouw had blijkbaar niet meteen begrepen dat ze moest stoppen. Alvorens te stoppen, reed ze eerst nog enkele meters rechtdoor. De vrouw was zo dronken dat ze haar wagen ook niet meer in achteruit kon plaatsen. “Haar motor viel steeds stil”, gaat Van de Sande verder. “Daarom is er beslist dat een agent haar wagen zou parkeren.” Tot overmaat van ramp moest de vrouw nog ondersteund worden naar de commandowagen van de politie. “Ze kon niet meer op haar benen staan”, klinkt het nog. “Uit de ademtest zou later blijken dat ze 2,7 promille alcohol in haar bloed had.”

Acht rijbewijzen

In totaal werden er afgelopen weekend nog acht andere rijbewijzen in beslag genomen. 1.177 autobestuurders moesten een ademtest afleggen. Een autobestuurder reed onder invloed van cannabis, drie anderen hadden naast drugs in hun bloed ook nog eens teveel gedronken. “Een van hen veroorzaakte in de Bessemstraat in Willebroek een verkeersongeval met stoffelijke schade”, aldus Van de Sande. “De vier anderen hadden tussen de 1,6 en 2,2 promille alcohol in hun bloed.” Tot slot moest de politie ook nog veertien rijbewijzen intrekken voor zes uur, dertien autobestuurders moesten hun rijbewijs inleveren gedurende drie uur.