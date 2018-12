Politie haalt niet gekeurde aanhangwagen uit verkeer TVDZM

26 december 2018

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een aanhangwagen uit het verkeer gehaald. De bestuurder had er geen geldig rijbewijs van. “Bovendien was zijn aanhangwagen niet geschouwd”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man verklaarde dat zijn aanhangwagen in deze staat toch zou worden afgekeurd. De bodemplaats zou naar eigen zeggen zo goed als rot zijn.” De man kreeg verschillende proces-verbalen mee naar huis. De lading, een hoeveelheid schroot, was volgens de verbalisanten ook niet goed vastgemaakt. “Er konden stukken van het schrootafval afvallen”, besluit Van de Sande. Voordat de eigenaar opnieuw de baan op mag met de aanhangwagen, zal deze eerste opnieuw geschouwd moeten worden.