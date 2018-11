Politie flitst 28 autobestuurders TVDZM

14 november 2018

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een snelheidscontrole gehouden in de Kadodderstraat. Er werden 28 autobestuurders geflitst. In totaal werden 169 chauffeurs gecontroleerd. Alle snelheidsovertreders krijgen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus.