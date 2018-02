Politie controleert zeven handelszaken 20 februari 2018

Afgelopen weekend heeft de lokale politiezone van Mechelen-Willebroek zeven handelszaken gecontroleerd. De agenten werden bijgestaan door collega's van de RVA én drugshonden.





"In totaal werden 103 personen gecontroleerd", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. "Veertien personen werden aangetroffen die in het bezit waren van hasj, cannabis of cocaïne." Verder werden er ook nog twee mensen gevonden die stonden geseind in een gerechtelijk onderzoek, nog een andere persoon werd gezocht omdat hij zijn rijbewijs nog moest gaan inleveren en tot slot werd een man bestuurlijk aangehouden. "Hij verstoorde de openbare orde", klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. Er werden ook vier proces-verbalen uitgeschreven.





Een zaakvoeder negeerde de rookwetgeving, bij een andere werd drugs aangetroffen.





Verder kreeg een zaakvoerder nog een pv omdat hij in zijn zaak drugs toeliet. Een aanwezige kreeg een pv omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde. (TVDZM)