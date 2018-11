Politie brengt zwangere vrouw naar ziekenhuis... omdat man te dronken is Tim Van der Zeypen

26 november 2018

11u20 0 Mechelen Een patrouille van de politiezone van Mechelen-Willebroek heeft een hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis gebracht om te bevallen. Dit omdat haar man dronken bleek te zijn.

Het koppel uit Mechelen was in de nacht van zaterdag op zondag op weg van thuis naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen. De vrouw was hoogzwanger en moest gaan bevallen. “Dus bracht haar man de vrouw naar de kraamafdeling. Maar tijdens tijdens die rit naar het ziekenhuis reed meneer in onze alcoholcontrole langs de R6 in Mechelen”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. De bestuurder moest een ademtest afleggen. Toen bleek dat hij teveel gedronken had. Het rijbewijs moest ingetrokken worden gedurende zes uur. “Een patrouilleploeg heeft in overleg met het koppel, de hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis overbracht”, luidt het nog. Nadien was er overleg met het medisch personeel in ziekenhuis. Er was naar verluidt nog voldoende tijd voordat de vrouw zou bevallen zodat de administratieve afhandeling van de ademtest ter plaatse op het controledispositief kon gebeuren. “Omdat de man door de intrekking van zijn rijbewijs niet meer zelf mocht rijden naar het ziekenhuis, bracht een andere patrouilleploeg de man hem achteraf naar het ziekenhuis”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. De man mag zich binnenkort aan geldboete verwachten. De lokale politie kreeg voorlopig nog geen geboortekaartje opgestuurd.