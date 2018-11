Politie betrapt vouwmes bij afsteken van vuurwerk TVDZM

09 november 2018

Een 21-jarige jongeman uit Mechelen riskeert een geldboete van 800 euro met uitstel. De twintiger werd op oudejaarsnacht betrapt met een vouwmes. “De politie trof het mes aan toen ze hem fouilleerde”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens. “De agenten hadden hem gecontroleerd nadat hij betrapt werd bij het afsteken van vuurwerk.” Het mes was volgens de jongeman een cadeau van toen hij achttien jaar was geworden. Hij had het toevallig op zak vertelde hij aan rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik was aan het werken in de woning waar ik samen met mijn vriendin zou gaan wonen. Het mes gebruikte is om de zakken cement open te snijden”, zei de 21-jarige. “Ik moest me uiteindelijk haast en ben het mes vergeten uit mijn jaszak te halen.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Dat hij het op zak had, wordt niet betwist. Wel het feit dat hij de intentie had om er iemand met neer te willen steken”, besloot de advocaat. Vonnis in de zaak volgende maand.