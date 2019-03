Politie betrapt vijf pendelaars op drugsbezit TVDZM

20 maart 2019

09u00 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft 305 personen gecontroleerd. Tijdens de controleactie werden de gebruikers van het openbare vervoer in Mechelen geviseerd.

Bij de actie werden in totaal twintig personen aangeduid door een drugshond van de Federale Politie. “Elf daarvan waren bekend, vijf personen bleken uiteindelijk ook in het bezit te zijn van verdovende middelen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het ging onder meer om hasj en cannabis. De drugs werd door onze collega’s in beslag genomen.”

Zwartrijders

De lokale politie, die zowel in burger als in uniform aanwezig was, controleerde in de buurt van de Leuvensesteenweg en langs de Postzegellaan. Zij werden naast de Federale politie ook nog bijgestaan door medewerkers van vervoersmaatschappij De Lijn. “Zij controleerde op zwartrijden”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Negen personen bleken in overtreding te zijn.”

De controleactie was voornamelijk gericht tegen overlast, drugsfeiten en tegen rondtrekkende daders. Naast proces-verbalen voor de drugs, werd er ook nog een persoon aangetroffen die geseind stond. Hij werd gezocht in het kader van een gerechtelijk dossier. “Dergelijke acties zullen ook in de toekomst worden herhaald”, besluit Van de Sande.